Empresa de tecnologia abre mais de 500 vagas, com salários de até R$ 12 mil

Os postos de trabalho são para áreas como Tecnologia com Desenvolvimento de Software, UX, QA e Suporte Técnico, Analytic com Analistas de Modelagem, Engenheiro e Cientistas de Dados e Negócios com Customer Success. Também haverá incremento no time Comercial da ClearSale, para as áreas de Vendas, Pós-Vendas, Marketing, Planejamento Comercial e Soluções. Para essas oportunidades, será necessário experiência e formação superior completa ou em curso.