Empresa privada de energia abre matrículas para programa de estágio 2021

A empresa privada de energia, Engie, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2021. As oportunidades são para estagiar em áreas corporativas e nas operações de diferentes empresas do grupo, nas cidades Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e também do interior de São Paulo. Os interessados deverão se inscrever através do site até 4 de junho.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem estar nível superior ou técnico, de diferentes formações, como engenharias, comunicação, direito, administração, contábeis e áreas de formação técnica, com previsão de formatura entre julho de 2022 e dezembro de 2023.

Além disso, os interessados devem ter entre 1 e 2 anos para sua formatura, disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, além de morar na cidade da vaga, ou ter mobilidade para se deslocar até o local do estágio.