Empresário de Guerrero encaminha pedido de rescisão de contrato ao Inter

O impasse para a renovação com Internacional tem deixado Guerrero descontente. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Vagner Martins, em seu canal no YouTube, porém logo apurada pelo “ge”. Diante do ocorrido, o empresário do atacante, Vinicius Prattes, encaminhou ao clube um pedido de rescisão de contrato do craque.

CONFIRA A TABELA DO GAUCHÃO

Entretanto, colocando panos quentes na situação, o vice de futebol do Colorado, João Patrício Hermmann, em entrevista ao “ge”, desmentiu a situação. Segundo o dirigente, Guerrero é muito importante para os planos da equipe. Ele espera que o peruano possa seguir pelos lados do Beira-Rio.

– Não tem nada a respeito sobre pedido de rescisão por parte do atleta. O Guerrero é muito importante para o Inter e contamos com ele. Está trabalhando para voltar o quanto antes e estar à disposição da comissão técnica – declarou.

Por outro lado, Vinicius, em entrevista ao Gaúcha ZH, contou seu lado da versão. Em sua fala, ressaltou suposta “falta de respeito” com o atacante.

– É uma falta de respeito com o atleta. Ele investiu na recuperação dele. Faz tratamento três vezes por dia”, disse, completando em seguida:

– Resolve e rescinde. Está faltando respeito com o jogador – sentenciou.

Em pouco mais que 60 jogos pelo Inter, Guerrero já balançou a rede dos adversário por 31 vezes.