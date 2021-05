Encceja 2020: MEC estabelece novo cronograma

Devido à pandemia da covid-19, o Ministério da Educação (MEC) adiou a aplicação das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 para o dia 29 de agosto de 2021. Anteriormente, a prova estava prevista para ocorrer no dia 25 de abril. Diante disso, a pasta estabeleceu um novo cronograma para a edição de 2020.

Ainda não houve a divulgação dos locais de prova. No entanto, o Inep, órgão responsável pela execução do Encceja, já definiu os horários das provas, que serão aplicadas em dois turnos. A aplicação das provas ocorrerá entre às 9h e às 13h e das 15h30 às 20h30. A abertura dos portões está prevista para ocorrer às 8h e às 14h30. Já o fechamento será às 8h45 e 15h15.

O Inep receberá os pedidos de reaplicação do Encceja 2020 até cinco dias após a aplicação das provas. Já a divulgação dos gabaritos está prevista para ocorrer até o dia 10 de setembro.

Encceja PPL

A aplicação do Encceja voltado a pessoas privadas de liberdade (PPL) será feita em 13 de outubro para aqueles que desejam obter certificado do ensino fundamental. Já o exame para certificação do ensino médio está previsto para o dia 14 de outubro.

De acordo com o MEC, para obter o certificado do ensino fundamental é preciso ter 15 anos completos na data da avaliação. Para a certificação do ensino médio, a idade exigida é de 18 anos completos. As inscrições para o Encceja PPL ainda não foram abertas, devem ser feitas entre os dias 7 e 18 de junho, por meio de endereço eletrônico do Inep.

Criado em 2002 com o objetivo de avaliar o conhecimento de jovens e adultos que voltaram a estudar em uma idade já avançada por não conseguirem se formar no tempo adequado, o Encceja não é obrigatório. Além disso, a participação no exame é gratuita.

