Enext oferece vagas de emprego para área de TI

A Enext, empresa líder em negócios digitais, está oferecendo vagas de emprego para a área de Tecnologia da Informação. Ao todo, são 18 oportunidades para profissionais especializados que buscam atuar diretamente na transformação digital por meio de soluções para e-commerce e martech, considerados os segmentos mais dinâmicos da economia atualmente.

Dentre as posições disponíveis, há chances para os cargos de Desenvolvedor Front-end Senior, Analista de SEO, Designer Pleno, Gerente de Projetos, Analista de CRM Tech Pleno – Oracle Responsys, Analista de Mídia Senior, Gerente de Projetos – CRM, Analista de CRM Pleno, Desenvolvedor Front End Pleno, Analista de CRM Sênior – Salesforce, Especialista em VTEX, Analista de Atendimento – Account Executive e Analista de CRO Jr.

Além disso, a empresa oferece oportunidades para estudantes universitários. Neste caso, as vagas são para estágio em Front End, Recrutamento e Seleção, CRM Tech – Oracle Responsys, Atendimento – Account Executive e Mídia.

Os requisitos podem variar de acordo com o cargo. Ainda que a empresa confirme que experiência no mercado digital e e-commerce é um diferencial importante. Por isso, é importante confirmar todas as exigências antes de se candidatar.

Os contratados pela Enext receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como:

Vale-Refeição ou Vale-Alimentação;

Plano de Saúde Porto Seguro;

Auxílio Home Office;

Plano Odontológico – Porto seguro;

Parceria com universidades para descontos e vantagens exclusivas;

Descontos e vantagens em academias, agências de turismo, clínicas de beleza e estética, escolas de idiomas, restaurantes e em diversos outros serviços e estabelecimentos;

Acesso gratuito à plataforma Enext College;

Acesso ao Programa de Apoio ao Empregado, que oferece auxílio em questões jurídicas, sociais, administração financeira e psicológicas;

Acesso gratuito à Plataforma ILearn (WPP);

Auxílio para Certificações em plataformas parceiras (Salesforce, Vtex, Google, Amazon, MeLi, etc.).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer às vagas disponíveis devem acessar o site da empresa, disponível neste endereço https://enext.solides.jobs/, para se candidatar e participar do processo seletivo.