Enforce recruta estudantes para seu programa de estágio

A Enforce, empresa controlada pelo banco BTG Pactual, que atua na gestão de créditos inadimplentes corporativos (Non Performing Loans – NPLs) e portfólios imobiliários estressados, está recrutando universitários para seu programa de estágio.

Serão aceitos estudantes matriculados em instituições de ensino superior, nos cursos de Administração, Economia, Direito, Engenharias, Agronomia e outros relacionados à gestão. As vagas são para atuação no modelo híbrido na cidade de Campinas, no interior de São Paulo.

Os contratados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.200 a R$ 1.800, de acordo com previsão de formação, e terão acesso a alguns benefícios, como vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde Bradesco (100% custeado pela empresa), plano odontológico Bradesco (100% custeado pela empresa)auxílio-home office de R$ 200 e participação nos lucros de até 3 bolsas-auxílio adicionais.

Esta é a terceira edição do Programa de Estágio da Enforce, que busca novos talentos que desejam ser protagonistas e iniciar suas carreiras em um ambiente de aprendizado intenso e crescimento acelerado. De acordo com a empresa, os estudantes devem ser resilientes e motivados a fazer a diferença com seu trabalho.

Como se candidatar

Os estudantes tem até o dia 6 de junho para se inscrever no processo seletivo. As candidaturas podem ser realizadas por meio deste endereço eletrônico: https://conteudo.sharerh.com/programa-de-estagio-enforce-2021-programa.

O processo seletivo contempla sete etapas, sendo:

Inscrições e testes online;

Live;

Vídeo-desafio;

Dinâmica de grupo;

Painel de negócios;

Entrevistas finais;

Admissão e início – previsto para a 3ª semana de agosto.

