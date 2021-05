Enquanto aguarda reforços para a sequência da temporada, Chamusca recorre a atacante para ajudar no sistema defensivo do Botafogo

O Botafogo volta a campo nos próximos dois finais de semana para encarar o Nova Iguaçu pela semifinal da Taça Rio. Enquanto aguarda reforços para a disputa da Série B, o técnico Marcelo Chamusca deverá manter a base dos últimos jogos do Glorioso e com isso quem deve ganhar mais oportunidades no time é Warley.









Isso porque o atacante virou uma opção para o setor defensivo do Botafogo. Como conta com apenas um lateral-direito, o técnico Marcelo Chamusca precisou recorrer ao atacante, que nos últimos dois jogos que atuou como ala foi muito bem e dependendo como for pode acabar fixo na posição pelo menos até a diretoria trazer um outro jogador que exerça esse papel.

Atualmente, Jonathan é o único lateral-direito à disposição de Chamusca. O clube conta com outros três nomes, mas todos fora dos planos: Federico Barrandeguy, Gustavo Cascardo e Kevin. Warley substituiu o dono da posição contra o Madureira e diante do Macaé.

Warley pode virar lateral-direito no Botafogo. Foto: Vitor Silva/ Botafogo



Warley tenta aos poucos conquistar o seu espaço no Alvinegro. O atacante de 21 anos chegou na temporada passada ao clube, mas não teve muitas oportunidades e por pouco não foi negociado. Agora, o jogador pode dar a volta por cima no Glorioso justamente no setor onde iniciou sua carreira, no Santa Cruz e ainda foi destaque: na lateral-direita