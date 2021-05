Enquete BBB 21: quem deve ser o campeão do BBB? Vote na enquete e opine | Big Brother Brasil

Falta pouco para o Brasil conhecer o campeão do BBB 21. O público deve conhecer mais dois finalistas do programa na noite deste domingo (02), após o apresentador Tiago Leifert anunciar o último eliminado desta edição do Big Brother Brasil.

Fiuk levou a melhor na prova de resistência da Avon na última sexta-feira (30) e alcançou o top 3 do reality show. Com duas vagas em aberto, Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette disputam a preferência dos telespectadores neste domingo (02).

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

Vale lembrar que a final do programa está marcada para acontecer na próxima terça-feira (04), com direito a shows de Karol Conká, Projota, Pocah e Rodolffo (com Israel, sua dupla), ex-participantes do BBB 21.

Como votar na final do BBB 21?

A Globo deve abrir a votação para escolher o campeão do reality ainda na noite deste domingo, após a última eliminação desta edição do Big Brother Brasil. Para votar, você precisa acessar o site oficial do Gshow e clicar no nome de quem você quer que vença o programa. Não se esquecer que o voto não é para eliminar e sim para ganhar.