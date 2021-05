Entenda As Intenções nas Perguntas Feitas Durante Uma Entrevista de Emprego

O que há por trás das perguntas feitas durante uma entrevista de emprego?

Algumas perguntas feitas durante uma entrevista de emprego causam ansiedade em alguns candidatos. Pois, muitos têm medo de responder errado.

No entanto, o importante é que o candidato entenda que não há um certo e um errado para perguntas pessoais.

O importante é adequar a sua resposta à vaga que está buscando

Todavia, o que é possível é uma adequação da resposta. Por isso, trouxemos algumas dicas para que você possa direcionar suas respostas de maneira pertinente dentro de uma entrevista de emprego.

Por que você deseja trabalhar nesta empresa?

O importante para que você responda essa questão assertivamente é que você deixe claro que se identifica com a empresa em alguma questão.

Por isso, pode ser de extrema importância que você verifique a história da empresa através do site, bem como, a missão, visão e valores. Pois, esses são pontos importantes para você criar uma identidade entre a marca e a sua trajetória profissional.

Quais são suas qualidades e defeitos?

Essa pergunta é clássica numa entrevista de emprego e as pessoas balbuciam em algum momento. No entanto, entenda que essa questão não é uma “pegadinha” do selecionador, é apenas para entender o que você compreende que precisa melhorar e o que você sabe que já fez de positivo.

Por isso, conhecer suas qualidades e defeitos é importante. Sendo assim, ao citar uma qualidade, procure exemplificar um resultado obtido mediante essa qualidade. Por exemplo, você pode citar que possui boa comunicação e que isso ajudou a bater as metas de vendas por muitos meses em seu último emprego.

Da mesma forma, quando for citar um defeito, procure sempre informar a sua busca por melhorias pessoais. Por exemplo, pode citar que precisa melhorar a questão de falar em público e, por isso, pretende fazer um curso de teatro.

Como você se vê daqui a cinco anos?

Essa pergunta possui uma ideia principal, que não é exatamente saber da sua vida. É uma maneira de entender a sua capacidade de planejamento.

Por isso, não se preocupe em elaborar um grande objetivo. Certamente, demonstrar como você pretende chegar ao seu objetivo é mais importante. Por isso, procure relatar as etapas do seu planejamento. Essa é uma pergunta importante feita durante a entrevista de emprego.

Alinhamento de perfil e entendimento sobre a vaga

É importante que o candidato entenda que o selecionador não procura confundi-lo com essas perguntas. Ao contrário, o foco é esclarecer seus objetivos e competências para que sejam alinhados aos objetivos da vaga.

Portanto, a intenção dessas questões não é julgar se você está certo ou errado. É entender o quanto você conhece a sua própria trajetória e a sua capacidade de lidar com desafios pertinentes à rotina da empresa.