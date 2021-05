Entenda melhor a psoríase e os fatores que podem ajudar ou piorar

A psoríase é uma doença inflamatória crônica que atinge a pele e as articulações. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), é uma doença de pele relativamente comum, de causa desconhecida e não contagiosa, mas tem grande impacto na qualidade de vida e na autoestima, o que pode piorar o quadro. Recentemente, a cantora Kelly Key comentou que tem diagnóstico positivo para doença.

Mas de acordo com a dermatologista Vitoria Regina Rêgo, professora adjunta de Dermatologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a psoríase é uma doença controlável, e atualmente existem muitas opções de tratamento, como a fototerapia, que utiliza a radiação UVA e UVB, e tem efeito anti-inflamatório. “É considerada uma boa opção de tratamento em todos os tipos clínicos da doença, com mínimos efeitos colaterais”, explica.

Dra. Vitória explica que uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis de vida, como praticar exercícios físicos, evitar o tabagismo e o excesso de bebida alcoólica são essenciais e ajudam no controle do quadro. “E um dermatologista deve ser procurado aos sinais dos primeiros sintomas”.

Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, o sol não é fator de piora no quadro de psoríase. “Ao contrário, é um grande aliado na melhora desde que, evidentemente, com todos os cuidados orientados pelo dermatologista”, explica Dra. Vitória.

A psoríase pode atingir o corpo todo, mas geralmente as lesões são mais frequentes no couro cabeludo, cotovelos, pernas, joelhos, genitália e tronco, podendo também, raramente, atingir os lábios.

Por ser uma doença crônica com apresentação clinica diversa, o tratamento varia de acordo com a forma, a localização da doença, e a idade da pessoa. “São diversos fatores que levam o médico a definir o tratamento, que pode variar de apenas medicações tópicas, a fototerapia, medicações sistêmicas e orientações sobre as comorbidades que o paciente possa apresentar, como o sobrepeso, e doenças cardiovasculares, além do impacto na qualidade de vida”, esclarece a dermatologista.