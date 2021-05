Entenda o que são as Zonas Climáticas

As zonas climáticas são regiões com climas diferentes, que acontecem em direção a leste-oeste no planeta e classificam-se de maneira distinta através de parâmetros climáticos.

Em geral, as zonas climáticas possuem formas circulares em torno dos polos. Todavia, em algumas regiões, as zonas climáticas podem ser interrompidas por montanhas e oceanos.

Ademais, os raios solares atingem o solo em diferentes partes do planeta com vários ângulos distintos. No Equador, por exemplo, a luz solar atinge o solo quase perpendicularmente.

Já nos polos o ângulo do Sol é menor ou pode estar sob o horizonte durante a noite polar.

Durante as estações do ano, a posição do Sol em relação à Terra muda, assim como o ângulo de incidência da luz solar.

Desse modo, a luz solar aquece o planeta Terra em torno da zona equatorial mais forte do que nos polos.

Vale destacar que as diferentes condições climáticas surgem regularmente em certas zonas e por isso podem ser classificadas como:

Tropical

Subtropical

Temperadas

Fria

As zonas climáticas poderão aparecer em questões do Enem e demais vestibulares. Por isso acompanhe o artigo e saiba mais sobre o assunto!

Classificação das zonas climáticas

As zonas climáticas são classificadas em quatro tipos; são elas:

Tropical

Localizada entre o trópico de câncer e de capricórnio. Por isso é uma das regiões mais quentes da Terra.

Trata-se de uma região de temperaturas altas, evaporando mais água e com o ar quase sempre úmido. Como resultado há uma grande presença de nuvens na região, resultando em um baixo impacto solar no solo.

Temperada

Localizada entre o trópico de câncer e o círculo polar ártico, são regiões frias, pois recebem raios solares mais inclinados, tornando-se menos iluminadas.

A saber, nesses locais as estações do ano conseguem ser diferenciadas pois possuem características nítidas uma das outras.

Subtropical

Localizada entre os trópicos de câncer e capricórnio com latitudes entre 23,5° e 40°, recebe alta incidência de raios solares, sobretudo no verão.

Em síntese, a maior parte dos desertos do planeta, estão presentes nessa zona.

Polar

As zonas polares possuem latitude entre 60° e 90° e os polos recebem menos calor, tendo em vista que o Sol possui um ângulo muito plano em relação ao solo.

Por isso, a duração do dia varia muito nessa região, o que o torna naturalmente muito mais fria que outras regiões do globo.