Entenda o rompimento de Gabriel Medina com os pais após o casamento com Yasmin Brunet

A repercussão foi instantânea. Como num conto de fadas tropical, a história de amor entre a bela modelo e o (também belo) surfista de sucesso chamou atenção. Depois de assumirem o romance – exaustivamente especulado no ano passado – Yasmin Brunet, de 32 anos, e Gabriel Medina, de 27, passaram a quarentena juntos. A relação vingou: em menos de um ano, subiram ao altar, numa cerimônia em janeiro, durante uma viagem ao Havaí. Como nos contos, esse seria o momento do “Felizes para sempre”, certo? No caso da família Medina… Nem tanto. Após o casamento, desentendimentos e discordâncias culminaram no rompimento entre o surfista, a mãe, Simone Medina, e o padrasto, Charles Medina, que criou o rapaz.

Os primeiros sinais de que a relação entre o casal e os pais do atleta havia azedado vieram pouco tempo após o casamento. Gabriel e Yasmin não seguiam mais os pais do atleta nas redes sociais. Simone e Charles também deixaram de participar das redes do filho.

Posteriormente, o jovem anunciou que o padrasto não seria mais o seu coach. Os dois foram parceiros durante toda carreira do surfista. Em abril, participou de uma competição sem a presença dos pais, o que, até então, não havia ocorrido.

“Eles (os pais) sempre viveram pela carreira do Gabriel. Impondo disciplina, dando força e controlando tudo de perto. Agora, ele não é mais um garoto e divide a vida com a mulher dele. É inegável o quanto eles (Gabriel e Yasmin) estão apaixonados”, opinou, na ocasião, um amigo da família.

Simone e Charles sempre exigiram de Gabriel o máximo de comprometimento e disciplina no esporte. Em contrapartida, também se doaram na mesma proporção, com o objetivo de fazer dele um atleta de ponta. A parceria não se resumia ao esporte e às relações familiares. Simone é uma das sócias da SGM Esportes (Simone Gabriel Medina Esportes), que atua na área de consultoria esportiva e gestão empresarial, fundada em 2014.

“Sem o Gabriel, a vida financeira deles não chegaria nem perto do que é hoje. Eles fizeram um campeão, mas também receberam muito bem por isso”, disse, também, uma fonte que conhece os Medina.

Com a polêmica do rompimento, Simone, que está sem falar com os filhos, se pronunciou sobre o que ocorreu na própria família. Alegou que Yasmin e o filho vivem uma relação controladora e que a modelo seria a responsável pelo afastamento dele de todos. A matriarca dos Medina acredita que a relação dela com os filhos irá se resolver. Apesar disso, acrescentou que estão dissolvendo a empresa que possuem juntos.

O rompimento, aliás, se estende também ao irmão de Gabriel, Felipe Medina. O desentendimento também tem a ver com o relacionamento dele com a mulher, Bruna. Os dois se conheceram num aniversário de Gabriel, em 2018. Eles engataram um romance e ela engravidou pouco tempo depois. O casal viveu por cerca de um ano numa casa emprestada por Simone. Mas, depois deste período, ela teria começado a cobrar pelas despesas e oferecido um trabalho à jovem.

Através da internet, Bruna chegou a afirmar que eles “ficaram sem casa e sem carro”. “O jeito que saímos daqui nos doeu muito. Preferimos mudar de cidade para ter uma vida nova, com mais paz, pelo bem de nossa saúde mental e, principalmente, da nossa filha, para ela crescer longe de tormentos “, consta da declaração dela, que não citou nomes, na ocasião, mas disse que precisou embora “sem ter feito mal algum”. Argumentou que não aceitou o emprego porque não queria deixar a filha sob os cuidados de outra pessoa. Gabriel Medina e Yasmin Brunet | Reprodução Instagram

Gabriel e Yasmin se pronunciam

Após as declarações de Simone, Gabriel se manifestou em defesa de Yasmin: “Eu amo seu coração e seu caráter. Características raras nos dias de hoje. Deus foi muito bom comigo. Amo você”, postou ele, na web, onde também compartilhou um texto bíblico. Um dos trechos dizia: “Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança”.

Yasmin também falou sobre a situação em que foi apontada como a responsável pelo afastamento do surfista da família. “Quando não conseguirem te manipular, vão tentar manipular os outros para que pensem mal de você”, consta do texto publicado por ela, que continua: “Às vezes, as pessoas fingem que você é uma pessoa ruim para que elas não precisem sentir culpa pelo que fizeram contigo”.

Mãe de Yasmin, Luiza Brunet também opinou sobre a crise. Segundo a ex-modelo, “problemas familiares são comuns” e, além disso, “o amor resiste a tudo”.