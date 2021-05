Entrevista de Emprego – Dicas Para Ter Foco e Direcionamento

Direcionamento do candidato em uma entrevista de emprego

A maneira como o candidato se direciona em uma entrevista de emprego pode ser um diferencial para que tenha sucesso em sua carreira profissional.

No entanto, é importante ter ciência de que não há uma forma mágica quanto ao seu comportamento em uma entrevista de emprego. Por isso, é necessário que faça adequações às circunstâncias, sem que perca a sua personalidade e naturalidade.

Confira algumas dicas que podem ajudar nessa objetividade!

Procure se acalmar

A ansiedade é um fator comum em uma entrevista de emprego e inerente ao ser humano. No entanto, seu excesso pode fazer com que tomemos ações que não sejam coerentes com a situação. Por isso, procure manter a calma para que a ansiedade não domine as suas ações durante a entrevista.

Sendo assim, procure trabalhar sua respiração, analise as informações sobre o seu currículo e tenha clareza sobre seus objetivos e desafios enfrentados.

Atenção às perguntas é fundamental na entrevista de emprego

Parece óbvio, mas muitos candidatos não prestam atenção plena ao que está sendo questionado. Sendo assim, tais candidatos acabam balbuciando nas respostas e passando insegurança ao entrevistador.

Além disso, muitos pedem para que se repita a pergunta, o que não é um problema, porém não pode ser algo recorrente, pois denota falta de foco.

Por isso, procure sentir a sua própria presença no ambiente, centralize seu raciocínio para entender o que está sendo perguntado e mantenha seu foco na resposta, o que nos leva à nossa próxima dica.

Assertividade nas respostas na entrevista de emprego

Primeiramente, você precisa ter foco nas perguntas para que tenha respostas assertivas. Por isso, é importante que você conheça a sua trajetória profissional, considerando os dados que constam em seu currículo.

Levante para si mesmo quais foram os seus pontos fortes em seus últimos empregos e quais são seus pontos de melhoria. Por exemplo, algum projeto que implementou e pode ser um diferencial, sendo esse um ponto forte.

Porém, se você sentia que tinha algo em você que te deixava aquém do seu potencial, esse é seu ponto fraco e pode ser algo simples de ser exposto em uma entrevista de emprego.

Apresente soluções durante a entrevista de emprego

Por exemplo, você pode sentir que possui uma certa dificuldade para falar em público e isso pode ter minimizado seu potencial para dar um treinamento.

No entanto, é importante que busque por soluções, já que esse é outro ponto analisado. Você pode citar que possui timidez, mas pretende realizar um curso de teatro, por exemplo. Veja nosso artigo sobre a metodologia Star e direcione suas respostas de maneira assertiva.