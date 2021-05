Entrevista de Emprego e Seu Potencial Profissional

Entrevista de emprego e o seu sucesso no mercado atual

Uma entrevista de emprego pode ser uma oportunidade de sucesso para uma carreira profissional. Por isso, muitos candidatos ficam nervosos e acabam ficando aquém do seu potencial dentro do processo seletivo.

Sendo assim, trouxemos algumas dicas para que você possa direcionar o seu comportamento dentro de uma entrevista de emprego e aumentar suas chances de sucesso.

No entanto, é importante que tenha clareza sobre a sua adaptabilidade quanto a essas dicas. Haja vista que precisa considerar suas particularidades, seu histórico profissional e outros fatores, como o fato de ser normal uma pessoa ficar nervosa em uma entrevista de emprego. Por isso, saiba que os profissionais da área de recrutamento e seleção relevam esse fator, pois ele é perceptível e totalmente natural.

O que você não pode deixar é que a ansiedade e o nervosismo dominem a sua fala e a sua atitude. Pois, isso sim pode te deixar aquém de sua capacidade dentro do processo seletivo.

Conheça sua trajetória de forma abrangente

Sendo assim, é importante que você conheça a sua própria trajetória profissional. Visto que deve analisar o seu currículo e verificar quais são seus pontos fortes que constam nele referentes a sua experiência, pois serão esses pontos explorados dentro de uma entrevista de emprego.

A linguagem corporal é bastante relevante dentro de uma entrevista de emprego. Por isso, procure ter uma postura ereta, olhe nos olhos do entrevistador. Bem como, tenha um aperto de mão firme e atente-se ao seu próprio tom de voz para que você não fale muito alto, nem muito baixo e procure prestar atenção a cada palavra que diz. Pois, essa observação evita que você tenha uma narrativa muito ansiosa e acabe não conseguindo se expressar corretamente.

Aguarde a sua vez de falar

Em entrevistas de emprego feitas em grupo é muita notória a ansiedade que as pessoas têm em falar. Algumas pessoas, sem perceber, acabam cortando a fala dos demais por ansiedade. Por isso, evite interromper as pessoas, preste atenção ao que está sendo dito, ainda que seja vez de um outro candidato e não do entrevistador falar.

Esses são detalhes que fazem bastante diferença na análise do selecionador. Não se preocupe em ter destaque dentro de uma entrevista feita em grupo, pois, não se destaca aquele que fala mais alto ou que fala por mais tempo. Se destaca a pessoa que tiver mais conhecimento sobre seus pontos fortes e a melhorar. Bem como, mais assertividade dentro das respostas.