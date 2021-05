Entrevista de Emprego: Pontos Importantes Para o Candidato

Como ter sucesso em uma entrevista de emprego?

Para que você tenha sucesso em uma entrevista de emprego é importante que se atente a alguns pontos. Por isso, trouxemos algumas dicas.

Entretanto, vale ressaltar que todas as dicas devem ser adaptadas. Para isso, considere a sua particularidade, seu objetivo e histórico profissional.

Além disso, o mais importante é que você se sinta à vontade para ser você mesmo. Por isso, as nossas dicas visam diminuir a ansiedade e te ajudar a focar no que realmente importa para que você não fique aquém da sua capacidade em uma entrevista de emprego.

A sua trajetória profissional

Primeiramente, conheça verdadeiramente a sua trajetória profissional. Para isso, é importante que analise o seu currículo como se você fosse uma outra pessoa. Dessa forma, poderá verificar quais são os pontos fortes de cada experiência profissional que consta no documento. Bem como, quais são os seus pontos de melhoria. Pois, ao analisar esses pontos poderá direcionar a entrevista de emprego de forma assertiva. Já que o currículo é a base a ser explorada dentro de um processo seletivo.

Trabalhe a respiração e chegue com antecedência ao local

Procure chegar mais cedo ao local da entrevista de emprego e trabalhe a sua respiração. Parece uma dica aleatória, mas trabalhar a sua respiração te ajuda a raciocinar e focar nas suas respostas.

Por isso, procure chegar um pouco mais cedo ao local, respire fundo, pense sobre a sua trajetória e seus objetivos, bem como, preste atenção ao que você mesmo diz para que o seu pensamento não fique muito acelerado pela ansiedade e você acabe não conseguindo elaborar uma narrativa direcionada.

Postura corporal

O contato visual é muito importante, no entanto, não é somente o contato visual que conta dentro de uma postura em uma entrevista de emprego, é importante que você seja cordial, cumprimente todas as pessoas presentes no local. Bem como, tenha um aperto de mão firme e uma postura positiva, ou seja, não cruze os braços e pernas, nem mantenha bolsas e mochilas em seu colo, como se você estivesse se defendendo. Pois, essas posturas demonstram insegurança e passam a ideia de que o receptor não está aberto para o que está lhe sendo dito.

Clareza de objetivos

A clareza em suas objetividades é fundamental. Por isso, responda o que está sendo perguntado de forma direcionada e objetiva. Bem como, utilize o espaço direcionado para dúvidas que é dado ao final de uma entrevista de emprego.