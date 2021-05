Equatorial Energia inscreve para programa de trainee em Alagoas

A Equatorial Energia, holding que controla as distribuidoras de energia Ceal, Cemar, Celpa e Cepisa, está com as inscrições abertas até o dia 6 de junho para seu programa de trainee 2021 em Alagoas. As vagas são para atuação em 13 áreas diferentes da empresa.

Os interessados em participar do processo seletivo deverão realizar a inscrição até o dia 06 de junho pelo site da Equatorial (clique aqui). O início do programa está previsto para agosto.

Podem concorrer candidatos que tenham se formado há, no máximo, dois anos em cursos de graduação relacionados às áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação, Sistema da Informação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Telecomunicações, Mecânica, Controle e Automação, Computação Civil e Eletrônica.

Além da formação, é importante ter disponibilidade total para mudança, residir e trabalhar em cidades do interior dos estados de atuação do Grupo. A empresa busca por pessoas dinâmicas, comprometidas e que estejam dispostas a contribuir com seu crescimento e, claro, desejam alavancar sua carreira.

O programa tem como objetivo principal desenvolver jovens talentos recém-formados, com potencial para exercerem atividades desafiadoras. Por meio de atividades e vivência prática, a Equatorial espera preparar os contratados para cargos estratégicos e até para uma futura liderança. Nesse sentido, a iniciativa será dividida em seis fases, sendo: integração, integração com as áreas, ações de desenvolvimento, job rotation corporativo, ambientação na Unidade de Negócio e visita nas regionais.

Os selecionados terão acesso a benefícios como previdência privada, plano de saúde e odontológico, vale alimentação, entre outros, além de remuneração compatível com o mercado.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em concorrer a uma vaga no programa devem acessar o hotsite para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. Realizada por meio de Inteligência Artificial, a seleção conta com avaliações, dinâmicas, entrevistas, painel com gestores e café com CEO.