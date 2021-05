Equilíbrio emocional no trabalho: Como cultivá-lo?

Cultivar o equilíbrio emocional no trabalho pode fazer com que você atinja mais qualidade de vida, bem-estar e felicidade no âmbito profissional. Para isso, é necessário compreender que este equilíbrio não surge da noite para o dia, mas sim, é fundamental que você siga um processo, como se “plantasse” uma semente do equilíbrio emocional e tivesse que cultivá-la com o passar do tempo.

Sendo assim, a seguir daremos a você diversas dicas importantes de como fazer esse gerenciamento das emoções dentro do ambiente corporativo. Continue lendo.

Como cultivar o equilíbrio emocional no trabalho

O equilíbrio emocional no trabalho não precisa ser manejado apenas quando você estiver diante de uma “crise”. Isto é, recomendamos que você busque esse gerenciamento das emoções em diversos momentos do seu dia, e não apenas quando perceber que tudo saiu do controle. Assim, certamente você cultivará uma rotina mais saudável e obterá melhores resultados.

Veja, portanto, como cultivar esse equilíbrio:

1- Comece pelo autoconhecimento

Começar pelo autoconhecimento é fundamental para atingir o equilíbrio emocional no trabalho. A arte de conhecer a si mesmo ajuda você a controlar as suas emoções, não permitindo que elas controlem você. Afinal, você conhecerá os gatilhos do estresse; saberá quais situações lhe deixam mais desconfortável; entenderá as sensações físicas que os sentimentos provocam; e assim por diante.

2- Momentos de lazer e relaxamento devem ser uma das suas prioridades

Antes de querer ter o equilíbrio emocional no trabalho, saiba que você precisa se desconectar da rotina, diariamente. Sim, isso mesmo! Muitas pessoas acham que estar o tempo todo pensando no trabalho e em soluções para os serviços prestados é algo bom. Mas não é.

Nós precisamos, rotineiramente, nos desligarmos dessas atividades exigentes e estressantes. E a melhor forma de fazer isso é investindo no relaxamento através de hábitos saudáveis e hobbies. Assim você descansa a sua mente, gasta energia física e mental, dorme melhor, tem uma vida mais feliz e uma saúde mental sempre em dia.

3- Pratique a empatia nas suas relações interpessoais

A empatia também pode lhe ajudar a manter o equilíbrio emocional no trabalho. Quando nos colocamos no lugar do outro, tendemos a ter menos cargas de raiva, estresse e ansiedade diante da outra pessoa. Portanto, antes de agir por impulso, busque se colocar no lugar do outro e pratique a comunicação não-violenta.

4- Converse sobre os seus sentimentos

Quando você sentir que os seus sentimentos e emoções estão tomando conta, converse sobre eles. É claro que você não precisa abrir a sua vida pessoal no trabalho, mas, você pode abrir a sua vida profissional para alguém da sua família ou um amigo.

O importante é “pôr pra fora” o que está desequilibrado, a fim de restabelecer uma conexão com as suas emoções, que lhe ajude a manter o equilíbrio mental.

5- Busque ajuda profissional para o equilíbrio emocional no trabalho

Por fim, você também pode buscar a psicoterapia para lhe ajudar nessa tarefa. Assim você terá um olhar profissional sobre as situações de equilíbrio, reconhecendo pequenas e grandes mudanças que podem ser executadas. Experimente e veja como isso pode mudar não só a sua vida profissional, como também a sua vida pessoal.