Escola Sesc de Ensino Médio tem pré-inscrições abertas para bolsas integrais de estudo

A Escola Sesc de Ensino Médio está com processo seletivo aberto para alunos de todo o país para o ano letivo de 2022. Os jovens selecionados terão bolsa de estudo integral com validade para os três anos do Ensino Médio, com cobertura das despesas relativas a instrução, livros didáticos e alimentação. As pré-inscrições podem ser realizadas pelo site www.escolasesc.com.br até às 18h do dia 26 de maio.

Serão 90 vagas, sendo 52 para regime residencial destinadas a jovens de todas as Unidades da Federação, e 38 para o regime externo, exclusivas para o Rio de Janeiro, onde se localiza a instituição. Em ambos os casos, as aulas são em horário integral e em modalidade presencial.

Durante a pandemia da covid-19, as aulas serão realizadas de forma on-line e os estudantes permanecem em suas residências com apoio dos professores para todas as atividades. Haverá uma plataforma virtual de aprendizagem, na qual os alunos têm acesso a videoaulas, podcasts, conteúdo em PDF e Power Point, além de um fórum onde podem interagir e trocar ideias.

Pelo segundo ano, o processo seletivo para a Escola terá uma das fases em forma de sorteio público e não serão realizadas provas objetivas e nem redação. A opção tem como base o cenário atípico da pandemia, que exige medidas preventivas e distanciamento social. O sorteio público é um modelo utilizado com sucesso por diferentes e renomadas instituições de ensino no país.

Para se candidatar, os estudantes devem obrigatoriamente ter concluído ou estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental e ter nascido entre 1º de janeiro de 2006 e 31 de dezembro de 2008. O processo de admissão é constituído por fases eliminatórias e classificatórias.

Além da pré-inscrição, o candidato precisa confirmar a inscrição, com o envio dos documentos de identificação e preenchimento de um questionário sociocultural. Com a inscrição confirmada e validada, o candidato participa do sorteio, fase também eliminatória. Depois, serão realizadas as etapas classificatórias subsequentes, como análise dos documentos referentes aos critérios preferenciais e entrevistas individualizadas, com respectiva análise do Histórico Escolar ou boletim do estudante.

Pré-requisitos

O processo seletivo é aberto a estudantes de escolas públicas e privadas, sendo considerados critérios preferências e classificatórios: a condição de candidatos dependente de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo; renda familiar bruta igual ou inferior a três salários mínimos; alunos matriculados em escolas da rede de ensino do Sesc ou que tenham cursado ao menos dois terços do Ensino Fundamental em escolas públicas ou com bolsa integral em escolas privadas.

Todo o processo será remoto, gratuito e sem taxa de inscrição.