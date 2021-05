Escritor de Piaçabuçu recebe título de Doutor Honoris Causa

O professor e escritor da pacata cidade de Piaçabuçu, no interior de Alagoas, Charlan Fialho acaba de conquistar mais uma grande honraria em sua trajetória literária. Na última semana ele foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa em Literatura por se destacar no cenário lítero-cultural, por seus notórios méritos poéticos e artísticos.

Charlan Fialho recebeu o título das mãos do Diretor do Centro Sarmathiano de Altos Estudos Filosóficos e Históricos, Dom Alexandre Camêlo Rurikovich Carvalho. O título tem referência nacional e é considerado o mais importante para a categoria.

O escritor Piaçabuçuense é um autor brasileiro que se destaca pela poética incisiva dos seus versos, escritos numa linguagem nostálgica e subjetiva. Poesias escritas no exagero da dor. Conhecido como anjo poeta do amor, publicou seu primeiro livro de poesia: Poemas & vinho, em 2018. Atualmente é presidente fundador da Academia Internacional de Literatura e Artes Poetas Além do Tempo.

“Acredito que esta láurea é uma homenagem a todos os desbravadores da arte poética que se dedicam a divulgar a literatura, sem precedentes”, disse Charlan.