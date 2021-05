eSocial: Princípios, Premissas e Substituições Fiscais

Entenda o eSocial

O eSocial foi instituído em 11 de dezembro de 2014, por meio do Decreto 8.373.? Trata-se de um projeto do Governo Federal que visa a unificação de dados referentes aos funcionários. Sendo assim, é uma unificação dos envios feitos ao governo.

Sendo as informações relativas às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e ao FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Programa para o empregador doméstico

O Empregador Doméstico teve acesso ao eSocial para o devido cumprimento do disposto na Lei Complementar 150/2015.

Sendo assim, desde o dia 01/10/2015 o portal eSocial permite a prestação de informação pelo empregador doméstico. Dessa forma, é possível gerar o DAE, o Documento de Arrecadação eSocial.

Disponibilidade do eSocial para todas as empresas

No entanto, em 26/06/2017 teve início uma nova etapa do eSocial, com a liberação do ambiente de produção restrito. Ou seja, todos os empregadores puderam validar as adaptações do seu sistema operacional ao eSocial. Veja abaixo os princípios e premissas do eSocial, conforme definições da Caixa Econômica Federal:

Princípios

Viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

Racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações;

Eliminar a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas;

Aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias e tributárias; e

Conferir tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte.?

Premissas do eSocial

? Construção coletiva e gestão compartilhada;

Autonomia no tratamento das informações, e utilização destas no limite das atribuições e competências;

Prestação única das informações;

Registro da informação uma única vez, no momento do seu nascedouro, devidamente validado;

Flexibilidade e simplicidade no envio e na retificação das informações;

Segurança na guarda das informações.

Gestão das Informações

Caixa – FGTS;

Ministério do Trabalho;

Previdência Social;

INSS;

Receita Federal.

Substituição de 15 obrigações fiscais

Sendo assim, o eSocial visa substituir 15 obrigações fiscais. Confira, quais são:

GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social;

CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para controlar as admissões e demissões de empregados sob o regime da CLT;

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais;

LRE – Livro de Registro de Empregados;

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho;

CD – Comunicação de Dispensa;

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário;

DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte;

DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais;

QHT – Quadro de Horário de Trabalho;

MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais;

Folha de pagamento;

GRF – Guia de Recolhimento do FGTS;

GPS – Guia da Previdência Social.

É importante se atentar as atualizações do eSocial feitas pelo governo no site oficial do programa.