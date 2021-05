Espanhol: Torcida de clube espanhol culta Ronaldo Fenômeno por má fase

Espanhol

Torcida de clube espanhol culpa Ronaldo Fenômeno por má fase no Espanhol



Somando apenas 31 pontos, na vice-lanterna do Campeonato Espanhol, o Valladolid enfrentará o Atlético de Madrid na rodada final

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Após ser goleado por 4 a 1 pelo Real Sociedad e ficar na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol neste domingo, a torcida do Valladolid estendeu faixas nas paredes do estádio do clube contra os jogadores e Ronaldo Fenômeno, presidente do time espanhol.

Foto: Reprodução

Somando apenas 31 pontos, na vice-lanterna do Campeonato Espanhol, o Valladolid enfrentará o Atlético de Madrid na rodada final da competição nacional, com o adversário ainda brigando pelo título. Após a goleada, torcedores estenderam faixas com a frase “Ronaldo culpado!”.

Segundo o treinador do clube, Sergio González, as chances de permanência na elite do Espanhol são pequenas, mas o time precisa dar o seu melhor na rodada final. “Contra o Atlético de Madri temos que acabar (o campeonato) com a maior dignidade possível para não marchamos tudo”, disse o treinador, visto que o time vêm de três derrotas consecutivas.