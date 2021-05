Especialista ensina como cuidar de cada tipo de cabelo

Quer ter o cabelo perfeito? De acordo com o beauty artist Ricardo dos Anjos, do O Boticário, garante a principal necessidade para qualquer tipo de fio – crespo, cacheado e ondulado – é a hidratação. Ele ainda alertou que é importante ficar atento a proteção dos fios e a manutenção de colorações.

Para Ricardo dos Anjos, o primeiro ponto para cuidar dos cabelos com sucesso é conhecer e aceitar qual o seu tipo de cabelo, pois cada um demanda cuidados específicos. “Para identificar se o cabelo é crespo, cacheado ou ondulado, você deve pensar no tamanho da mola. Se o cacho faz a volta em um lápis ou é muito pequenininho, ele é crespo. Se for um pouco mais aberto e faz a volta no seu dedo, esse cabelo é cacheado. Se ele apenas tem um formato em S, sem formar a mola completa, ele é ondulado”, explicou o especialista.

Foto: divulgação



Confira as dicas do beauty artist:

1- Sem ditadura da beleza





“Eu acho que não se pode radicalizar igual se radicalizava exigindo que a pessoa fosse lisa. Você não pode olhar pra uma mulher agora e pensar ‘eu acho que aquele cabelo ali é alisado’ e exigir que essa mulher a partir de agora seja cacheada. O que importa é a pessoa estar feliz com ela. Se você escolhe estar lisa, não quer dizer que você não é empoderada. Respeitar a opção do outro é, na verdade, o primeiro passo para ser empoderado”, opinou Anjos.

2- Fios brancos e química



Já para as mulheres que gostam de deixar o cabelo grisalho, a dica de Ricardo é apostar em um visual mais arrumado. “Se você tem um cabelo crespo ou ondulado grisalho, o acabamento é um pouco mais difícil, pois ele vai cachear com menos facilidade. Além disso, o cabelo grisalho perde queratina e fica um pouco mais poroso, então o ideal é que você hidrate e lave com um shampoo que tire o amarelado, para que o grisalho fique realmente um branco clarinho, mais bonito e mais saudável”, indica.

Para o especialista, ter produtos de proteção e tratamento são possibilidades para a mulher não ter que abrir mão da química.

3- Mostre sua própria beleza

A dica geral de Ricardo é estar em sintonia com a própria beleza. “Se a pessoa está feliz dentro daquela aparência, seja qual for, ela vai passar a sua beleza. Dificilmente vão te achar feia se você está se sentindo bonita. Talvez, à princípio, sintam um estranhamento, mas no final a pessoa está tão à vontade com a própria imagem que a gente vai acabar contagiando com este sentimento”, finaliza Ricardo.