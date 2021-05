Especialistas explicam melhor momento para trocar o treino de musculação

Se você é adepto a prática de musculação na academia, com certeza já percebeu de tempos em tempos o professor muda as séries, os pesos, as repetições e o tempo de intervalo dos exercícios do seu treinamento. Existe um bom motivo para isso: o corpo precisa se adaptar à novos exercícios físicos para que os resultados, sejam eles emagrecimento ou hipertrofia, apareçam.

Foto: Victor Freitas | Pexels

Para o personal trainer, Rogério Silva, as variações de treino é uma estratégia usada tanto para o indivíduo que busca emagrecer ou para aquele que planeja chegar na hipertrofia, pois o corpo precisa de novos estímulos para alcançar os objetivos desejados. “As mudanças tornam o treino menos monótono e geram um novo estímulo psicológico”.

Rogério Silva explicou que cada indivíduo deve estar sempre acompanhado de um profissional e que esse especialista precisa realizar avaliações no aluno para indicar a necessidade mudar o plano de treino. O personal ainda garantiu que a troca faz parte do plano de construção corpórea de cada um e que não é necessário o aluno buscar alterar o treino a todo momento: “o corpo necessita de tempo para se adaptar a esse novo estímulo”.

Durante o período de mudanças, o personal Igor Vinícius Ramos garantiu que o indivíduo pode sentir dores musculares. “As dores após a alteração de treino são normais por causa da adaptação corporal e elas podem durar entre dois ou três dias”, pontuou o profissional.

Segundo Rogério, a dor durante as mudanças são relativas. “Vai da sensibilidade de cada indivíduo. Têm pessoas que tem predisposição a sentir mais dores, durante ou após o treinamento. É a chamada ‘dor muscular tardia’. Essas dores afetam principalmente aqueles que estão começando o processo de musculação ou retornando após um período sem as atividades. Esse ponto é algo bem subjetivo.”

Como alcançar o objetivo

Os profissionais também listaram orientações para aumentar a eficiência do treino. Confira:

– Acompanhamento com nutricionista e manter uma alimentação balanceada;

– Cuidado com a postura durante a execução do exercício;

– Tenha cautela com a carga durante os exercícios e respeite seus limites físicos;

– Respeito o tempo de descanso (entre um treino e outro) e tenha boas noites de sono;

– Não queira resultados milagrosos, o resultado final depende de cada indivíduo.

*Sob supervisão da repórter Lívia Oliveira