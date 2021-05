Especulado no Santos, Rodriguinho expõe futuro no Bahia: “Vamos sentar para conversar”

O Santos acertou a venda de Soteldo para o Toronto FC, do Canadá, por US$ 6 milhões (R$ 32,8M, na cotação atual), mas não ficará com o dinheiro na negociação. Sendo assim, o Peixe está livre do transfer ban da Fifa e volta a ficar liberado para fazer contratações.









“Independentemente da liberação do transfer ban, a gente vem olhando o mercado desde o início. A gente já tem uma série de jogadores que estavam no nosso radar. Agora, é a hora de negociar, conversar. Repito: dentro da possibilidade financeira do clube. A gente não vai começar a pensar do zero, a gente já tem uma lista”, explicou Rueda, em coletiva.

No início de 2020, Rodriguinho, hoje no Bahia, foi especulado no Santos. Veículos de imprensa da Baixada informaram que o meia teria sido um pedido de Jesualdo. Nesta última semana, em entrevista à ESPN Brasil, o jogador falou sobre sua renovação e ainda citou um possível retorno ao Corinthians.

Foto: Pedro Vale/AGIF



“Realmente, tenho um carinho enorme pelo Corinthians, todo mundo sabe. O que eu vivi lá foi uma passagem muito boa na minha vida, foram momentos lindos, mas agora estou focado no Bahia e terminar meu contrato”.

“Vamos sentar para conversar mais para frente, para saber se há o interesse de continuar, busco pensar no presente. Então, deixo para depois, mas quem sabe. Estamos abertos a continuar bem independente da camisa que se estiver defendendo”, finalizou o armador.