Em dias sem público, estádio de time da Série A2 tem aglomeração por causa da vacina



Em Piracicaba, a vacinação vem sendo realizada no ginásio do XV de Piracicaba, nas dependências do Barão de Serra Negra

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Piracicaba, SP, 17 (AFI) – O XV de Piracicaba não entrou em campo na manhã desta segunda-feira, mas as dependências do estádio Barão de Serra Negra, onde também fica localizado o ginásio municipal, recebeu um grande “público”. Isso porque, o local foi utilizado pela prefeitura para vacinação contra COVID-19. No entanto, ninguém esperava tamanha aglomeração.

Nesta segunda foi liberado a vacinação para pessoas com comorbidades. Um avanço no combate à Covid-19, mas a prefeitura esqueceu que a aglomeração é o principal fator de transmissão da doença.

A organização do local montou filas de horários, mas uma do lado da outra, aumentando a concentração de pessoas no mesmo espaço. Muitas delas, chegaram até com uma hora de antecedência, bem diferente das recomendações da prefeitura realizadas através das redes sociais. Ou seja, pessoalmente é bem diferente.

Mais de 200 pessoas estiveram aglomeradas na entrada do ginásio na manhã desta segunda-feira. A fila só foi aumentando com o passar do tempo.

Pessoas que chegaram de 5 a 10 minutos antes do horário, conforme a especificação, demoraram mais de 30 minutos para ser vacinadas. E a aglomeração aumentou ainda mais, entre pessoas com problemas de saúde, ou seja, que pode ser agravada caso sejam contaminadas.

MAIS DETALHES!

Dentro do ginásio, no entanto, a organização é maior. Depois de passar pela ‘ala’ da aglomeração, a vacinação em si é feita de forma perfeita, em um ambiente vazio. As aplicações são mostradas a cada detalhe pelas profissionais da saúde. Se de um lado é preocupante, do outro bate uma tranquilidade.

Em dias sem público nos jogos do Paulista da Série A2, o ginásio do Barão de Serra Negra recebeu um grande número de pessoas.