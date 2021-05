Estado Islâmico: tudo aquilo que você precisa saber

O Estado Islâmico: saiba tudo sobre esse tópico

O Estado Islâmico é uma organização que segue o islamismo radical e que atua de forma violenta em diversas regiões do mundo.

O assunto é muito cobrado por questões de geografia, história e atualidades de diversas provas do Brasil. Principalmente, o Estado Islâmico pode aparecer em alguma questão ao lado dos atentados terroristas cometidos na Europa e no Oriente Médio.

O Estado Islâmico: Introdução

O Estado Islâmico pode ser definido como um califado de atuação terrorista que controla diversas regiões da Síria e do Iraque. A organização possui como principal ideologia as interpretações extremistas de princípios do islamismo.

O EI, fundado no ano de 2003, é governado por uma autoridade religiosa, conhecida como califa. Desde a sua criação, o Estado Islâmico passou a exercer controle sobre a população das regiões que domina, além de perseguir minorias e de promover ataques terroristas em diversas partes do mundo.

O Estado Islâmico: Contexto histórico de seu surgimento

Em 2003, os Estados Unidos da América decidiram invadir o Iraque, como uma respostas aos ataques de 11 de setembro de 2001 e como parte da política de Guerra ao Terror criada pelo presidente Bush. Essa atitude, porém, fez com que grupos jihadistas fossem criados por todo o país, uma vez que a instabilidade política havia se instaurado na nação. Entre os principais grupos que surgiram, podemos citar o Estado Islâmico e Al-Qaeda, que agiam em conjunto.

Porém, com o início da guerra civil no Iraque, no ano de 2006, o Estado Islâmico romperia com a Al-Qaeda e passaria a agir de maneira independente, concentrando as suas ações no Iraque. Posteriormente, com o advento da Primavera Árabe e da onda de instabilidade que se expandiu por diversas nações árabes, o Estado Islâmico viu a oportunidade de se instala também na Síria, atuando tanto nesse país como no Iraque.

O Estado Islâmico: Características

A doutrina do Estado Islâmico é baseada no wahabismo, corrente de pensamento criada por Al-Wahhab. O wahabismo prega uma interpretação literal do Corão e de outros textos sagrados para a religião dos islâmicos. Além de estar presente nesses territórios, a doutrina está presente também na Arábia Saudita.

O atual líder do Estado Islâmico é Abu Bakr al-Baghdadi, declarado o califa da organização. O grupo impõe a sharia, ou seja, a lei islâmica em todos os territórios que é por ele dominado. Além disso, as minorias das regiões dominadas, como os cristãos, os curdos e os homossexuais são também fortemente perseguidas e assassinadas.

O Estado Islâmico faz uso da violência para controlar as religiões que considera estratégicas para a expansão do grupo. Dessa forma, punições severas são previstas para aqueles que se recusam a seguir as regras impostas pelo grupo.

Estudiosos afirmar que o principal objetivo do Estado Islâmico é a dominação mundial e a imposição da sharia também em escala global. É válido ressaltar que os recursos que chegam até o Estado Islâmico são adquiridos através do lucro obtido pela venda de petróleo, pelo tráfico de mercadorias e pelas doações que chegam à organização de diversas regiões do mundo.