Estágio Vallourec Tubos do Brasil: São 10 vagas abertas

Foram divulgadas 10 vagas para Estágio Vallourec Tubos do Brasil em Minas Gerais. As oportunidades são para nível Superior em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. Além disso, é necessário que os candidatos estejam cursado ou já tenham concluído o terceiro período desses cursos. Veja, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Estágio Vallourec Tubos do Brasil oferece vagas em Minas Gerais

A Vallourec Tubos do Brasil disponibilizou 10 oportunidades de Estágio para estudantes dos cursos de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. Os requisitos exigidos para participar do processo de seleção são:

Ter cursado ou estar cursando o terceiro período do curso. A conclusão de curso deve ser entre julho e dezembro de 2023;

Necessário que o candidato estude no período noturno, devido a carga horária de 6 horas de estágio;

Ter conhecimento em nível avançado do pacote Office;

Inglês nível avançado.

A empresa oferece aos seus funcionários, além do salário, alguns benefícios como Assistência Médica, Restaurante Interno, Vale Transporte, Cesta Básica, Cesta de Natal e Seguro de Vida.

Como se inscrever

Os interessados em se candidatar a uma das oportunidades devem acessar a página de participação, e preencher todos os requisitos exigidos pela empresa.

O Estágio Vallourec Tubos Brasil, é uma grande chance para que estudantes dos cursos de Ciências Económicas e Ciências Contábeis possam obter experiência para o mercado de trabalho. A empresa com sua política de inclusão assume o compromisso de que todas as pessoas independente de sexo, gênero, raça, orientação sexual e deficiência são convidadas a se candidatar a uma das vagas disponíveis.

