Neste sábado, o Defensa y Justicia anunciou uma piora no surto de COVID-19 que atingiu o clube nos últimos dias.

Em coletiva, o técnico do próximo adversária do Palmeiras na Conmebol Libertadores, Sebastián Beccacece, informou que agora são 16 contaminados.

Ao todo, 12 jogadores tiveram a doença detectada, além de 4 membros da comissão técnica.

Na entrevista deste sábado, Beccacece mostrou-se emocionado com a situação, e chegou a falar em um “apelo ao amor próprio” no time.

No entanto, o Defensa descarta pedir adiamento de seus dois próximos jogos: contra Unión Santa Fe, neste domingo, pelo Argentino, e Palmeiras, na terça, pela Libertadores.

“Hoje chegamos a 16 contaminados em cinco dias. Somos um dos clubes que mais fazem testes (PCR). Estamos fazendo o possível para tentar evitar o inevitável”, lamentou.

Sebastián Beccacece durante jogo entre Defensa y Justicia e Universitario Staff Images/Conmebol

“Hoje, estamos em uma situação vulnerável. São 12 jogadores e quatro auxiliares fora. É uma situação alarmante”, seguiu.

“Mas seguiremos treinando e escalaremos quem pudermos escalar. Estamos apelando ao amor próprio”, finalizou.

Defensa y Justicia e Palmeiras jogam na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.

Os testes de COVID-19 para o duelo serão realizados entre domingo e a próxima segunda-feira, véspera do confronto.