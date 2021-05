“Estamos vivos e vamos buscar a vitória”

Depois de tomar uma virada para o América-MG em jogo quente das semifinais do Campeonato Mineiro, Felipe Conceição analisou o jogo. Ele se disse contente com o desempenho de sua equipe, mas lembrou da importância dos detalhes.

“Acho que a equipe se portou muito bem na maior parte do jogo. Jogos desse nível são decididos em detalhes e poderíamos até ter saído com uma vitória, se aquele gol (de Aírton) não fosse retirado da gente. Foi retirado com razão, ele (Matheus Barbosa) estava impedido”, declarou.

Um dos grandes personagens do jogo neste domingo foi o comandante do América-MG, Lisca. O treinador se envolveu em confusão com os jogadores do Cruzeiro durante o jogo e chegou a ser advertido com cartão amarelo.

“Prefiro só falar da parte técnica. Acho o Lisca um grande treinador, tem feito um belo trabalho no América-MG. Só isso que tenho a comentar”, disse Conceição.

Felipe se disse confiante para o jogo da volta, desta vez com mando de campo do América-MG.

“Estamos vivos. São dois jogos e vamos continuar jogando, buscando o mesmo desempenho, ajustar algumas coisas, aprender com os erros que tivemos. É lógico que a derrota incomoda, mas fizemos uma excelente partida. Estamos vivos nessa semifinal e vamos buscar a vitória no próximo jogo”, finalizou.