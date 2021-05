O atacante Neymar, que teve uma atuação apagada na derrota por 2 a 1 para o Manchester City no jogo de ida das semifinais da Champions League prometeu que será “o primeiro guerreiro do combate” do Paris Saint-Germain no duelo seguinte, na terça-feira, na Inglaterra.

“Tivemos um jogo de ida muito difícil contra o Manchester City, mas temos de acreditar, não importa o que dizem as estatísticas ou a nossa percentagem de hipóteses de vitória”, afirmou o camisa 10, em entrevista publicada no site do clube francês.

“Acredito que todo torcedor do PSG tem que acreditar em nós. Estou na linha de frente e serei o primeiro guerreiro a entrar em combate pela equipe. Vou dar o meu melhor e farei de tudo para trazer essa classificação, não importa o que aconteça, mesmo que tenha que morrer no gramado”, acrescentou o brasileiro.

A equipe parisiense vai tentar reverter o placar da ida para garantir a classificação para a final da Champions, em 29 de maio, em Istambul (Turquia), que seria a segunda consecutiva para o PSG, após a derrota do ano passado para o Bayern de Munique, em Lisboa (1 a 0).

No sábado, contra o Lens, os parisienses sofreram para vencer por 2 a 1, pelo Campeonato Francês, e Neymar negou qualquer falta de dedicação da equipe.

“Uma grande parte do time estava um pouco cansada, mais mentalmente do que fisicamente”, destacou.

Apesar da atuação abaixo do esperado, o camisa 10 celebrou a vitória na véspera, que mantém o PSG na luta pelo título do Campeonato Francês, a três rodadas do fim da competição.

“Conseguimos o que precisávamos, que era a vitória”, afirmou.

Neymar sorri na partida do PSG contra a Atalanta pela Champions League Getty Images

O PSG, que já conquistou o Troféu dos Campeões (Supertaça da França) em janeiro, ainda pode somar mais três títulos nesta temporada: Campeonato Francês, Copa da França e a Champions League..