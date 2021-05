Estourada em Hollywood: Anitta fará parte da trilha sonora de Velozes e Furiosos 9

A novidade foi divulgada nesta quarta-feira (26) através do Twitter da cantora. “Furiosa F9”, escreveu. Os fãs costumam chamar os filmes da franquia (em inglês Fast & Furious) de F1, F2, F3… Confira:

A produção só estreia no Brasil em julho deste ano, mas começa a ser reproduzida nos Estados Unidos no dia 25 de junho, ou seja, a faixa deve ser disponibilizada para o público em breve.

Essa não é a primeira vez que uma música da gril from rio vai parar em um filme internacional. Em 2019, a faixa ela gravou “Pantera” para a trilha sonora do filme “As Panteras”, com Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska.