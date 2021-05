Estude no Canadá: Instituto abre matrículas para bolsa de estudos de R$ 43 mil

O Trebas Institute, faculdade localizada em Montreal, abriu inscrições para bolsa de estudos, no valor de R$ 43 mil, para brasileiros. As bolsas são para cursos de pós-graduação e os alunos ainda terão direito a ter permissão de trabalho no país.

O programa de bolsas com o Trebas será por intermédio da agência de intercâmbio HiBonjour. Para se inscrever, é necessário: ter ensino superior completo, certidão de nascimento ou casamento, cópia do passaporte e comprovação de idioma (inglês ou francês).

Durante os dois anos de duração dos programas, os estudantes poderão trabalhar meio período. Ao final do curso, eles podem solicitar permissão para permanecer no Canadá com o Post Graduation Work Permit. A permissão dá o direito de trabalhar no país em período integral por até três anos