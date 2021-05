Etnomusicologia: Conheça o conceito e a área de estudo

Etnomusicologia é o estudo da música dentro do contexto de sua cultura mais ampla, embora haja várias definições para o campo.

Alguns o definem como o estudo de por que e como os humanos fazem música. Outros o descrevem como a antropologia da música.

Se a antropologia é o estudo do comportamento humano, a etnomusicologia é o estudo da música que os humanos fazem.

Campo de pesquisa

Os etnomusicólogos estudam uma ampla gama de tópicos e práticas musicais em todo o mundo. Às vezes é descrito como o estudo da música não ocidental ou “world music”, em oposição à musicologia, que estuda a música clássica da Europa Ocidental.

No entanto, o campo é definido mais por seus métodos de pesquisa (ou seja, etnografia ou trabalho de campo imersivo dentro de uma determinada cultura) do que por seus tópicos. Assim, os etnomusicólogos podem estudar qualquer coisa, desde a música folclórica até a música popular mediada em massa e as práticas musicais associadas às classes de elite.

Principais teoriaspesquis

A etnomusicologia considera a noção de que a música pode fornecer uma visão significativa de uma cultura ou grupo de pessoas mais amplo.

Outro conceito fundamental é o relativismo cultural e a ideia de que nenhuma cultura / música é inerentemente mais valiosa ou melhor do que outra.

Os etnomusicólogos evitam atribuir julgamentos de valor como “bom” ou “mau” às práticas musicais.

Teoricamente, o campo foi influenciado mais profundamente pela antropologia.

Por exemplo, a noção do antropólogo Clifford Geertz de “descrição densa” – uma forma detalhada de escrever sobre o trabalho de campo que imerge o leitor na experiência do pesquisador e tenta capturar o contexto do fenômeno cultural – tem sido muito influente.

No final dos anos 1980 e 90, a virada “auto-reflexiva” da antropologia – o impulso para os etnógrafos refletirem sobre as maneiras como sua presença no campo afeta seu trabalho de campo e reconhecer que é impossível manter a objetividade completa ao observar e interagir com os participantes da pesquisa —Também se difundiu entre os etnomusicólogos.

Os etnomusicólogos também emprestam teorias de uma série de outras disciplinas das ciências sociais, incluindo lingüística, sociologia, geografia cultural e teoria pós-estruturalista, particularmente o trabalho de Michel Foucault.