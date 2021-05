‘Eu disse o que poucos sabiam’

Em 2019, o técnico Jorge Jesus tentou contratar o atacante Jonas, ídolo do Benfica, para comandar o ataque do Flamengo. Apesar de ter ficado muito tentado a voltar ao Brasil para defender a equipe rubro-negra, ele precisou recusar o convite.

“Quando o Jesus me telefonou, eu acabei adiantando para ele uma decisão minha que poucos sabiam. O meu problema na lombar estava insuportável, eu acabava os jogos muito quebrado, quase não conseguia andar. E, junto com a diretoria do Benfica, resolvi abreviar minha carreira. E, com todo o respeito ao Flamengo, eu só poderia pendurar as chuteiras num clube. O Benfica, que virou minha maior paixão”, disse ao “Sportv”.

“Realmente, um convite desses é difícil recusar. Ainda mais vindo do Jorge Jesus, que trabalhou comigo no Benfica e a quem eu credito muito da minha boa fase em Portugal. Muito mesmo”.

Revelado no Guarani, Jonas teve boas passagens por Santos e Portuguesa, mas viveu o auge no Brasil quando se destacou pelo Grêmio. depois, defendeu o Valencia antes de chegar ao Benfica, aos 30 anos.

No time de Lisboa, o atacante virou xodó de Jesus, conquistou o tetracampeonato português e virou um dos maiores artilheiros – e grande ídolo – da equipe. Ele pendurou as chuteiras no final da temporada 2018/19.