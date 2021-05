Eva Wilma concluiu trabalho em filme inédito durante internação

Eva Wilma, que morreu aos 87 anos de câncer de ovário neste sábado (15/5), não deixou de trabalhar enquanto esteve internada, ao longo do último mês, para tratar problemas cardíacos e renais. No hospital, a atriz fez gravações de sua voz para passagens do filme inédito “As aparecidas”, do diretor Ivan Feijó.