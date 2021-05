Evite Golpes e Fraudes Financeiras – Veja Nossas Dicas

Dicas para evitar golpes e fraudes financeiras na internet

A internet é um excelente canal para facilitar a rotina de pessoas físicas e jurídicas. Entretanto, é um canal aberto por onde entram muitos golpes e fraudes financeiras. Por isso, trouxemos algumas dicas para que você evite cair em golpes e fraudes que ocorrem por diversos canais.

Redes Sociais

Cuidado com mensagens que contenham uma foto de perfil de sua rede social, e um suposto atendente solicitando dados. Geralmente, essas mensagens são enviadas por e-mail, supostamente por um banco.

Sendo assim, não responda a mensagem, e, se possível, entre em contato com o seu banco para confirmar a fraude.

Links diversos

Você pode receber links por diversos canais e com diversas solicitações. Por isso, desconfie de links que dizem para você atualizar dados, ganhar prazos, participar de promoções. São muitos os links que são criativas fraudes financeiras.

Sendo assim, não clique nessas mensagens, que podem chegar por diversos canais, como:

SMS (mensagem de texto no seu celular);

E-mails;

WhatsApp etc.

Caso receba esses links suspeitos, denuncie e bloqueie o perfil do fraudador.

Boletos falsos

Essa é uma das mais antigas fraudes financeiras. Um boleto de consumo é copiado e enviado por e-mail. Sendo assim, ao realizar o pagamento, o dinheiro vai para a conta do fraudador.

Sempre confirme os e-mails recebidos com o banco. Além disso, os boletos fraudados possuem falhas graves como os logotipos inacabados, erros de português, dentre outros. No entanto, ainda que receba um boleto perfeito, desconfie e não faça esse pagamento sem confirmar a veracidade do documento.

Ligações

Se você receber uma chamada de algum número se passando por uma Central de Atendimento, atente-se aos detalhes. Os fraudadores falam de uma maneira que conduzem a conversa para que você acabe por completar as informações, sem que perceba.

Além disso, ligações com fraudes financeiras podem envolver várias possibilidades. Por isso, se possível, não atenda.

Suspeite de ajudas não solicitadas

Os bancos não ligam para os clientes solicitando dados ou oferecendo suporte aleatório. Sendo assim, não repasse dados, senhas, e não informe números que possam chegar em seu telefone.

Atente-se a clonagem do WhatsApp

Existe uma fraude financeira que solicita um código que chega em seu WhatsApp. Quando você informa esse número, seu WhatsApp é clonado, possibilitando outras fraudes.

Bancos e financeiras não ligam para os clientes solicitando chamadas de vídeo ou ligações. Bem como, não pedem confirmação via aplicativos.

Não compartilhe dados sensíveis e confirme as informações com o atendimento oficial do seu banco

Não compartilhe seus dados sensíveis com ninguém. Guarde com você informações como CVV do cartão de crédito, data de validade e senhas. Bem como, código i-Safe e código de autorização para cadastro de dispositivo ou alteração de senha. Sempre que precisar de ajuda, entre em contato com os canais oficiais de atendimento do seu banco.