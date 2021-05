Ex-aluna de Marcelo Zulu, do ‘No Limite’, rememora episódio traumático e destaca apoio do treinador: ‘Fez toda diferença’ | No Limite

A tribo Carcará, do No Limite, já venceu duas provas da Imunidade – que garantem a permanência no jogo por mais uma semana – e ainda não precisou eliminar nenhum participante da equipe. Nesta terça-feira, 25/5, o grupo terá um novo desafio e pode conquistar a terceira vitória consecutiva. Para a atleta de MMA, Bethe Correia, ex-aluna de Marcelo Zulu, independente do resultado desta noite, o time tem sorte de contar com o treinador no elenco.