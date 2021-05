Ex-Bragantino e Chape, Gustavo Campanharo está na UTI com com covid-19

Brasileiro

Ex-Bragantino, Juventude e Chape, jogador de 29 anos está na UTI com covid-19



O jogador está com 50% do pulmão comprometido e apresentou pneumonia e uma bactéria

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Antes visto como um vírus que afetava mais gravemente idosos, a covid-19 tem cada vez mais deixado pessoas mais jovens em situações graves. Sem se importar com “histórico de atleta”, levou mais um jogador a ser internado à UTI: o Gustavo Campanharo, de 29 anos, ex-Bragantino, Juventude e Chapecoense.

O jogador está com 50% do pulmão comprometido e apresentou pneumonia e uma bactéria. Ele não está intubado, mas está sendo acompanhado.

Atualmente no Kayserispor, da Turquia, o jogador passou por uma cirurgia no joelho e veio se recuperar no Brasil, onde contraiu o vírus.

CARREIRA



Gustavo foi revelado pelo Juventude e, ainda na base, teve passagem na Fiorentina, da Itália.

Depois, já como profissional passou pelo Bragantino e voltou à Itália para defender o Hellas Verona. Passou também pela França e Bulgária antes de retornar ao Brasil para defender a Chapecoense em 2019.