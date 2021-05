Ex de Marina Ruy Barbosa, Xandinho Negrão engata namoro com outra Marina

Quatro meses depois do anúncio do fim do casamento com Marina Ruy Barbosa, no começo de janeiro, Xandinho Negrão já é novamente um homem comprometido. O piloto e empresário engatou um namoro com uma homônima da atriz. Seu novo amor responde pelo nome de Marina Name.

Foto: Reprodução

Formada em Psicologia, ela é paranaense, tem 26 anos e leva uma vida discreta, mantendo suas redes sociais restrita a amigos. A morena já viajou o mundo e seus pais são donos de cartórios no Paraná.

Marina e Xandinho têm amigos em comum, e se aproximaram depois de uma paquera virtual que começou pelo Instagram. No início de fevereiro, o jornal Extra já tinha revelado que o ex da atriz tinha passado a seguir algumas beldades na rede social. Marina Name era uma delas, assim como a estudante Esther Marques, de 20 anos, herdeira de uma das maiores indústrias farmacêuticas do país.

Após o término do casamento com o piloto, com quem ficou três anos, Marina Ruy Barbosa também não ficou sozinha. A atriz está namorando o deputado federal Guilherme Mussi. Em abril, ela chegou a passar uma temporada na fazenda dela, no interior de São Paulo, e foi vista por moradores da região.