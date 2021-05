Ex de Zezé di Camargo, Zilu fala da relação com o cantor: ‘Nos respeitamos mutuamente’

Ex-mulher de Zezé di Camargo, Zilu falou sobre a relação que tem com o cantor sertanejo. Isso aconteceu depois que ela decidiu interagir com os seguidores e abriu espaço para que eles fizessem perguntas para ela. Um dos internautas, então, questionou se Zilu e o ex ainda tinham algum tipo de contato. A mãe de Wanessa destacou que as pessoas não esquecem do assunto, mas não fugiu da resposta.