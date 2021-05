Ex-lateral, Sylvinho deve ser o treinador do Corinthians

Brasileiro

Ex-lateral de Barcelona e Arsenal deve ser o treinador do Corinthians



Sondado em outras oportunidades, Sylvinho tem conversas bem adiantadas com a diretoria do Timão

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 23 (AFI) – Depois de ouvir “não” de Renato Gaúcho e Diego Aguirre, o Corinthians está muito perto de definir quem será o seu treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Sylvinho.

As conversas entre as partes estão bem adiantadas e o martelo pode ser batido a qualquer momento. Sylvinho chegaria com contrato até dezembro de 2022.

O profissional de 47 anos tem uma história no Corinthians. Revelado nas categorias de base do Timão, Sylvinho tem cinco títulos como jogador – Copa do Brasil de 95, Brasileirão de 98 e Paulistão de 95, 97 e 99.

Já aposentado, Sylvinho retornou ao Parque São Jorge em 2013 para trabalhar como auxiliar-técnico. Depois disso, seu nome chegou a ser especulado como treinador em 2016, mas as conversas não foram para frente.

MAIS SOBRE ELE

O Corinthians foi o único clube brasileiro defendido por Sylvinho como jogador. O ex-lateral-direito passou ainda por Arsenal-ING, Celta de Vigo-ESP, Barcelona-ESP e Manchester City-ING, onde encerrou a carreira em 2010.

Depois de pendurar as chuteiras, Sylvinho trabalhou como auxiliar-técnico no Cruzeiro, no Sport, no Náutico, no Corinthians, na Inter de Milão-ITA e na Seleção Brasileira. Sua única experiência como treinador foi no Lyon-FRA durante a temporada 2019/2020.