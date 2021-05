Ex-Miss Bumbum vende água do próprio banho por cerca de R$ 40 mil

A ex-Miss Bumbum Suzy Cortez decidiu atender a um pedido para lá de inusitado dos fãs. A pioneira da plataforma OnlyFans resolveu vender dois litros de água do banho dela por 7 mil dólares, o que equivale a cerca de R$ 40 mil.

De acordo com Fábia Oliveira, colunista de ‘O Dia’, a modelo já prepara a entrega do “presente”. “Gosto muito do inusitado, valorizo a criatividade e a ousadia! Atendo todos os pedidos dos meus fãs. Desde os mais simples aos mais ousados. Não sei dizer não e tenho prazer em satisfazer meus assinantes”, declarou.