Ex-noivo de Vivi Araújo posta indireta no dia do casamento dela

Ex-noivo de Viviane Araújo, o jogador Radames fez um post no Instagram no dia do casamento da atriz com Guilherme Militão, que aconteceu numa cerimônia íntima no Rio, na última quinta-feira. Atualmente jogando no Brasiliense Futebol Clube e morando em Brasília, o atleta postou um registro do seu casamento com a mulher, a consultora financeira Caroline Furlan, com quem ele tem dois filhos, e fez questão de mostrar que está feliz da vida com o seu atual relacionamento.