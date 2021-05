Ex-Palmeiras dá conselho a Haaland sobre ir para novo clube agora e diz: ‘Dortmund encontrará um substituto’

O sucesso de Haaland no Borussia Dortmund tem feito muitas notícias sobre gigantes do futebol europeu, como Real Madrid, Barcelona e Manchester City, estarem interessados em sua contratação surgirem na imprensa.

Neste sábado (1°), o atacante norueguês, primeiro de uma lista com os 39 melhores jogadores do mundo até 21 anos, tentará ajudar a equipe aurinegra a derrotar o Holstein Kiel e garantir uma vaga na final da Copa da Alemanha contra o RB Leipzig. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN e do ESPN App.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Para o ex-atacante do Borussia Dortmund e do Palmeiras Lucas Barrios, porém, Haaland deveria ficar no clube por mais um ano e buscar uma grande conquista, antes de partir para um gigante e se tornar a estrela que tem potencial para ser, segundo disse em entrevista coletiva no último dia 17 de abril.

“A gente sabe que, quando você é um atacante que faz gol e que está em um grande momento, é muito difícil tomar a decisão. Mas ele sabe que está em um grande time, que o Borussia sempre chega nas decisões, nas finais, e que está brigando por Bundesliga, Champions League”, disse.

“Mas é difícil estar na cabeça de um jogador que falam que vai para o Real Madrid, para o Barcelona. Eu gostaria que ele ficasse mais um ano, que pudesse ganhar algum título e, depois, ir embora para o time que ele gostaria de jogar, dos sonhos. Mas eu acho [que deveria ficar], e todos os fãs do Borussia torcem para que ele fique mais um ano. Tomara que fique”, completou.

Mesmo torcendo pela permanência de Haaland na equipe aurinegra, Lucas Barrios não se preocupa com o futuro do clube. Para o paraguaio, o Borussia Dortmund conseguirá repor sua saída sem muitos problemas.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Eu acredito que o Dortmund sempre teve a capacidade de encontrar um número 9 para a equipe. Por exemplo, em um momento era eu, depois Lewandowski, Aubameyang e agora Haaland. O Borussia tem essa capacidade de encontrar um 9 que representa o torcedor, de criar uma cota de gols por semana”, declarou.

“E acredito que se Haaland tem que partir, o Borussia encontrará um substituto. Mas não acredito que seja fácil que ele saia, porque, pelo que sei, ele está muito feliz em Dortmund e o clube não quer que ele saia. Então, ele deve ficar um pouco mais, ganhar algo com a equipe, a Bundesliga ou a Champions, e depois seguirá o seu caminho”, avaliou.



1 Relacionado

Barrios ainda avaliou os resultados mais recentes do Dortmund na atual temporada, em que o time ficou longe da disputa do título da Bundesliga e foi eliminado nas quartas de final da Champions League, apontando que a equipe evoluirá nos próximos anos.

“Eu acredito que o Dortmund sempre estará lutando na parte de cima, principalmente agora, que foi eliminado da Champions. Quando você não joga várias competições, retoma a atenção para a Bundesliga. Não tenho nenhuma dúvida que o time vai voltar a brigar em cima por uma vaga na Champions ou chegar aos postos principais pelo título. É isso que o clube projeta sempre no início da temporada”, finalizou.