Fã de Juliette é confundida com campeã do ‘BBB’ na web e ‘vira’ sósia: ‘Sonho conhecê-la’

Thielle Ferrari Gomes nunca imaginou que a simples troca de uma armação velha dos óculos de grau por uma mais moderna pudesse torná-la sósia de alguém. E não de qualquer pessoa. Mas de uma das personalidades mais famosas do país atualmente. A moradora de Cabo Frio, na Regiáo dos Lagos, viu seu número de seguidores crescer desde que as redes sociais descobriram que ela parece com ninguém menos que Juliette, a campeã do “BBB 21”.

Na realidade, quando o reality começou em janeiro, Thielle achou estranho quando o marido de uma amiga se espantou em vê-la na rua, pois achava que a tinha visto na TV.

Por insistência da família, Thielle fez uma página no Facebook se intitulando sósia de Juliette. “Era apenas uma brincadeira, mas os fãs dela me acharam e começaram a postar e comentar. Até uma senhora me mandou mensagem de áudio com recado para Juliette achando que era ela”, conta ela, que faz questão, garante, de tratar os fãs da advogada e maquiadora com bastante carinho.