Fã faz cosplay sensacional de A2, personagem do game Nier: Automata

Nier: Automata é o segundo jogo de uma franquia que, essa semana, recebeu uma versão remasterizada do seu primeiro capítulo, agora com o nome de NieR Replicant ver.122474487139. Para comemorar o feito, a cosplayer Mira Ladovira recriou uma das personagens do game, a androide A2.

O cosplay de Mira traz o protótipo da linha androide YoRHa. Ela exibe longos cabelos brancos e esvoaçantes de A2, uma roupa preta esfarrapada e o seu traje com uma bota na altura da coxa em sua perna esquerda e um sapato na outra. Para completar, ela ainda carrega um realismo em sua espada e efeitos visuais que deixam a personagem ainda mais parecida com a sua versão no game.

Mira é popular em suas redes sociais pelo nível de realismo na qual reproduz personagens. Entre eles, Triss Merigold e Ciri de The Witcher, Kitana de Mortal Kombat, e Viúva-Negra de Marvel’s Avengers Game.

Já Nier, como dito no começo do texto, ganhou recentemente uma versão remasterizada do seu primeiro capítulo. Você pode conferir a nossa análise completa clicando aqui.

Confira mais imagens do cosplay: