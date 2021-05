Fábio Porchat e João Vicente dançam tchaki tchaki com Gil do Vigor

Na última segunda-feira (17), o ex-bbb Gil do Vigor foi o convidado do Papo de Segunda, da GNT. Apresentado por Fábio Porchat, Emicida, João Vicente e Chico Bosco, o programa debate sobre assuntos em pauta na sociedade. Dessa vez, o assunto escolhido no dia em que se celebra a luta contra a homofobia foi o preconceito enfrentado pela comunidade LGBTQIA+. Além de muita conversa, os artistas também aproveitaram para dançar o “tchaki tchaki” com o pernambucano.

O cantor Emicida aproveitou o momento para falar sobre sua admiração por Gil e por sua trajetória no BBB21. “Eu ouvindo você falar, tanto da sua experiência dentro da igreja, quanto da sua própria experiência na sua vida, a imagem que me vem à cabeça é a imagem de uma flor desabrochando no concreto”, disse. O apresentador ainda afirmou que, enquanto muitos participantes se perderam durante a edição do reality, Gil conseguiu se reencontrar.

Depois de conversar sobre o assunto tão sério, os apresentadores aproveitaram para dançar o famoso “tchaki tchaki” com Gil do Vigor. A dancinha ficou famosa durante o Big Brother Brasil e virou um símbolo do pernambucano. Confira: