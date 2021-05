Fable: novo game está sendo desenvolvido com motor de Forza

O novo título da franquia Fable, atualmente em desenvolvimento pelo estúdio Turn 10, utilizará o motor gráfico de Forza em sua produção e está atrás de um novo engenheiro de software para manipular a ferramenta.

Na última segunda-feira (3), a Microsoft listou uma oferta de vaga para preencher a equipe do estúdio Turn 10, responsável por dar vida à série Forza (Horizon e Motorsport). Segundo a descrição compartilhada na página de carreiras da empresa, o novo contratado vai programar o motor ForzaTech e enriquecê-lo “para suportar um RPG de ação de mundo aberto”, além de “adicionar novos recursos como Ray Tracing” à versão next-gen de Fable.

A vaga de emprego também sugeriu que a Microsoft já trabalha em três jogos AAA de duas “amadas franquias Xbox”, todos tendo como base a tecnologia utilizada pela equipe do Tech Share — devs do ForzaTech. Assim, com Forza Motorsport 8 praticamente em estado jogável e Fable sendo o centro das intenções da vaga, tudo indica que há grandes possibilidades do terceiro título ser uma sequência de Forza Horizon 4, ainda não confirmada oficialmente pelo estúdio.

O quê você acha do compartilhamento dessa tecnologia? Será que veremos um Fable com um mundo aberto de impressionar?