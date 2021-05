Famílias brasileiras tem mais dívidas na pandemia

Não é novidade para ninguém que a pandemia da Covid-19 está afetando a vida da população mundial. No Brasil não é diferente, o impacto financeiro que a pandemia traz para as famílias é cada vez maior. Afinal, muitas pessoas estão desempregadas e dependendo do Auxílio Emergencial, o que facilita o processo de contrair dívidas.

Segundo uma pesquisa da Acordo Certo, uma plataforma de renegociação de dívidas, sete em cada dez pessoas têm dívidas e grande parte foi adquirida durante a pandemia. Já não bastava os milhões de endividados espalhados pelo país, agora esse número aumentou consideravelmente.

Os dados da pesquisa apontaram também que mesmo aquelas pessoas que estão trabalhando registradas com carteira assinada, 69% delas possuem uma dívida em atraso.

Ou seja, na situação atual, estar trabalhando não é mais garantia de que você vai conseguir pagar todas as suas dívidas.

Por que os brasileiros estão tão endividados

A pesquisa da Acordo Certo, ainda revelou que os gastos que mais aumentaram em atrasos no pagamento, são as contas de serviços e consumo. Ou seja, as contas que estão mais pesando no bolso dos brasileiros e trazem mais dívidas durante a pandemia são:

Energia Elétrica;

Supermercado;

Gás;

Água.

Durante uma conversa com Milena Pellegrini, uma das entrevistadas pela pesquisa, ela afirmou que “o aumento na conta de luz foi quase de 200%. No gás, senti aumento nos primeiros meses de 400% a 500%, de verdade. Era algo que a gente não consumia por ficar tantas horas fora de casa e agora tenho esse impacto diretamente”.

O que aconteceu com a família da gerente comercial Milena Pellegrini, não é uma situação isolada. Milhões de outras famílias brasileiras estão passando pelos mesmos problemas e contraindo dívidas, algumas até entraram na linha da miséria. A principal razão disso é sem dúvidas a queda da renda e aumento excessivo dos preços no país.

Vale ressaltar que, nos últimos meses, tivemos uma alta expressiva na inflação dos produtos presentes na alimentação básica dos brasileiros. No mês de abril, por exemplo, tivemos um aumento de 1,95% no preço do frango e 1,01% no valor da carne. Produtos como arroz e óleo de soja também tiveram recentes altas expressivas.

Outro efeito colateral das dívidas

Os problemas financeiros que as dívidas trazem para os brasileiros são diversos, como ficar com o nome sujo, perder crédito e poder de compra, já que o pagamento de dívidas pode comprometer parte do salário. Especialistas também afirmam que ficar endividado pode causar sérios danos à saúde mental pessoal de cada um.

De acordo com os entrevistados pela pesquisa, 70% dos endividados afirmaram estar com problemas na hora de dormir. Outras sensações como ansiedade, perda de apetite e problemas em ficar dentro de casa também foram relatados.

Por fim, acredita-se que a pandemia esteja impactando não só financeiramente, mas também trazendo danos à saúde mental da população. Não se sabe qual fator tem impactado mais a saúde de cada um. Ao passo que, os temores com a pandemia são prejudiciais, dívidas atrasadas também fazem mal para a saúde da população.