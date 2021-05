Faustão: Band confirma tratativas para contratar o apresentador para 2022

O apresentador Fausto Silva está deixando os domingos da Globo ainda em 2021, e, segundo o TV e Famosos, fechará contrato de cinco anos com a Band – que começa a valer em 2022 – na semana que vem, de acordo com informações do site “.”.

O apresentador e jornalista trabalha desde os 14 anos de idade, e vai completar 71 neste domingo (2). Ele deverá apresentar um programa semanal no começo da noite de domingo, ou um programa diário fechando o horário nobre.









Fausto tem um dos maiores salários da televisão brasileira nas últimas décadas. Não é a primeira vez que o apresentador irá dar as caras na Band. Foi a emissora que trouxe destaque ao seu trabalho, nos anos 80. A Band confirmou, através de sua conta no Twitter, as tratativas com o apresentador.

Uma vez tudo confirmado na semana que vem, seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes.

Ele estreou na TV Gazeta em 1984, e passou pela Record, antes da emissora ser comprada pela Igreja Universal, porém foi na Band que o apresentador conquistou o Brasil, com o programa Perdidos da Noite.

Fausto decidiu não renovar o contrato com a Rede Globo. A emissora fez uma proposta para que o apresentador saísse do domingo e fosse para a quinta-feira à noite, com um salário menor do que recebia.